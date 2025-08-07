Армия Израиля нанесла удары по военным объектам «Хезболлах» на юге Ливана

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израильская армия заявила, что целью очередных ударов по югу Ливана стали военные объекты шиитской организации «Хезболлах», сообщает ТАСС.
«Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам “Хезболлах” на юге Ливана», — говорится в заявлении. Среди атакованных целей военные перечислили «склады оружия», «ракетные установки» и «объекты, где хранились инженерные средства, позволившие восстановить инфраструктуру в этом районе».-0-
Узнать больше по теме
«Хезболла»: история «партии создателя» и заклятого врага Израиля
Недавний инцидент с массовым взрывом пейджеров на Ближнем Востоке снова приковал внимание СМИ к «Хезболле» — военизированной исламской организации из Ливана. Признаны ли они террористами, при чем тут Израиль и какие у группировки отношения с Россией, читайте в материале.Читать дальше