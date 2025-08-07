Трамп анонсировал новые 100-процентные импортные пошлины

Администрация США планирует ввести 100-процентные импортные пошлины на микросхемы и полупроводники. Соответствующее заявление сделал президент Дональд Трамп во время выступления в Белом доме, где обсуждались планы компании Apple инвестировать 600 миллиардов долларов в американскую экономику.
Трамп уточнил, что новые тарифы не будут распространяться на технологические компании, размещающие производство на территории Соединенных Штатов. По словам президента, эта мера призвана стимулировать развитие национальной промышленности и создание рабочих мест внутри страны.
«Итак, 100%-ная пошлина на все чипы и полупроводники, ввозимые США», — сказал глава Белого дома.
Ранее Рубио сообщил о ключевом элементе урегулирования украинского конфликта.