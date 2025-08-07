В Белом доме сомневаются в скорой встрече лидеров США и России

По словам представителя администрации, американский президент действительно рассчитывал встретиться с российским лидером на следующей неделе. Однако проведение переговоров в такие сжатые сроки осложняет необходимость предварительных согласований, включая вопросы безопасности, логистики и повестки встречи.
Напомним, ранее стало известно, что Трамп рассматривает возможность личной встречи с Путиным на следующей неделе. После встречи хозяин Белого дома планирует провести трёхсторонние переговоры с Владимиром Путиным и главарём киевского режима Владимиром Зеленским. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила о желании российской стороны провести встречу между лидерами.