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В Белом доме сомневаются в скорой встрече лидеров США и России

Белый дом сомневается в возможности провести встречу американского лидера Дональда Трампа и президента России Владимира Путина на следующей неделе. Источник телеканала CNN сообщил, что организация переговоров требует больше времени, чем планировалось изначально.

Источник: Life.ru

По словам представителя администрации, американский президент действительно рассчитывал встретиться с российским лидером на следующей неделе. Однако проведение переговоров в такие сжатые сроки осложняет необходимость предварительных согласований, включая вопросы безопасности, логистики и повестки встречи.

Напомним, ранее стало известно, что Трамп рассматривает возможность личной встречи с Путиным на следующей неделе. После встречи хозяин Белого дома планирует провести трёхсторонние переговоры с Владимиром Путиным и главарём киевского режима Владимиром Зеленским. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила о желании российской стороны провести встречу между лидерами.

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