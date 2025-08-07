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Трамп допустил дополнительные пошлины против Китая за торговлю с РФ

Президент США Дональд Трамп не исключил введения новых пошлин против Китая из-за торговых отношений Пекина с Россией. Об этом он заявил 6 августа в Овальном кабинете, сообщает телеканал Sky News.

Китай может войти в список стран, против которых США введут санкции за торговлю с РФ, сказал Трамп.

Президент США Дональд Трамп не исключил введения новых пошлин против Китая из-за торговых отношений Пекина с Россией. Об этом он заявил 6 августа в Овальном кабинете, сообщает телеканал Sky News.

«Мы сделали это с Индией, мы, вероятно, делаем это с парой других стран. Одной из них может быть Китай», — сказал Трамп во время общения с журналистами.

По словам президента, администрация внимательно следит за торговыми контактами Китая с Россией и другими странами. Трамп также напомнил, что аналогичные меры были применены в отношении Индии и других государств.

Ранее США и Китай предпринимали шаги по смягчению торговых противоречий: Вашингтон ограничивал контакты с Тайванем и откладывал обсуждение военной помощи, чтобы создать условия для переговоров. Однако, несмотря на заявления о переходе к стратегической стабильности, отношения между странами остаются напряженными.

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