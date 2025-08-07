В МАГАТЭ подтвердили стрельбу из артиллерии в районе Запорожской атомной электростанции

Специалисты миссии МАГАТЭ, которые находятся на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), услышали звуки артиллерии. Они доносились недалеко от периметра станции, говорится в заявлении МАГАТЭ.
«Команда МАГАТЭ в среду утром услышала несколько выстрелов из артиллерии, доносившихся совсем рядом с периметром станции», — отмечается в заявлении, опубликованном на сайте МАГАТЭ.
На этом фоне глава МАГАТЭ Рафаэль Гроссии заявил, что «военная активность близ ЗАЭС вызывает серьезную обеспокоенность».
Отметим, что Украина систематически обстреливает Запорожскую АЭС. Накануне, 6 августа, ВСУ обстреляли промышленную зону ЗАЭС, на которой расположены типография и транспортный цех электростанции.