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В МАГАТЭ подтвердили стрельбу из артиллерии в районе Запорожской атомной электростанции

Специалисты миссии МАГАТЭ, которые находятся на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), услышали звуки артиллерии.

Специалисты миссии МАГАТЭ, которые находятся на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), услышали звуки артиллерии. Они доносились недалеко от периметра станции, говорится в заявлении МАГАТЭ.

«Команда МАГАТЭ в среду утром услышала несколько выстрелов из артиллерии, доносившихся совсем рядом с периметром станции», — отмечается в заявлении, опубликованном на сайте МАГАТЭ.

На этом фоне глава МАГАТЭ Рафаэль Гроссии заявил, что «военная активность близ ЗАЭС вызывает серьезную обеспокоенность».

Отметим, что Украина систематически обстреливает Запорожскую АЭС. Накануне, 6 августа, ВСУ обстреляли промышленную зону ЗАЭС, на которой расположены типография и транспортный цех электростанции.

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