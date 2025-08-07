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«Сделали это с Индией, сделаем с парой других стран»: США анонсировали возможные санкции против партнеров РФ

Трамп допустил возможность введения санкций против Китая за его торговлю с РФ.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон введет дополнительные пошлины против Китая за его торговлю с Россией. Об этом американский политик заявил во время брифинга для журналистов, который проходит в Белом доме в четверг, 7 августа.

На вопрос корреспондента о том, есть ли у Штатов планы ввести дополнительные санкции против КНР, подобные установленным против Индии, он сказал «возможно».

«Мы уже сделали это с Индией, вероятно, делаем это с парой других стран, одной из которых может быть Китай», — сказал Трамп.

Как KP.RU писал ранее, Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона ввести импортные пошлины в размере около 100% на микросхемы и полупроводники. Политик подчеркнул, что таким образом он планирует стимулировать их производство на американской территории.

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