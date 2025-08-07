«Сделали это с Индией, сделаем с парой других стран»: США анонсировали возможные санкции против партнеров РФ

Президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон введет дополнительные пошлины против Китая за его торговлю с Россией. Об этом американский политик заявил во время брифинга для журналистов, который проходит в Белом доме в четверг, 7 августа.
На вопрос корреспондента о том, есть ли у Штатов планы ввести дополнительные санкции против КНР, подобные установленным против Индии, он сказал «возможно».
«Мы уже сделали это с Индией, вероятно, делаем это с парой других стран, одной из которых может быть Китай», — сказал Трамп.
Как KP.RU писал ранее, Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона ввести импортные пошлины в размере около 100% на микросхемы и полупроводники. Политик подчеркнул, что таким образом он планирует стимулировать их производство на американской территории.