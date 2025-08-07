США подали четкий сигнал о грядущем разговоре Трампа и Путина

Ранее стало известно, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф 6 августа в пятый раз посетил Россию и провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, которые длились несколько часов. После этого Трамп заявил о высокой вероятности скорой встречи Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским.