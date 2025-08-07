США подали четкий сигнал о грядущем разговоре Трампа и Путина

Трамп и Путин смогут созвониться через некоторое время.
В ближайшие дни может состояться телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио в эфире телеканала Fox News. Он отметил, что на текущий момент переговоры не запланированы.
«На данный момент звонок не запланирован», — отметил Рубио в разговоре с Fox News. Точные даты и темы потенциального разговора пока не определены.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПутин разговором с Уиткоффом заставил США лучше понять условия России.
Ранее стало известно, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф 6 августа в пятый раз посетил Россию и провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, которые длились несколько часов. После этого Трамп заявил о высокой вероятности скорой встречи Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским.