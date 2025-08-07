Трамп не хочет делать прогноз о сроках сделки по Украине: причиной стало разочарование

Президент США Дональд Трамп воздержался от ответа на вопрос о том, в какие сроки может быть достигнуто урегулирование ситуации на Украине. Соответствующий вопрос был задан ему в ходе пресс-брифинга в Белом доме в четверг 7 августа. Американский лидер назвал разочарование причиной того, что он не желает озвучивать свои прогнозы о том, сколько времени понадобится для прекращения украинского конфликта.
«Я не хочу говорить, я был ранее разочарован в связи с этим», — сказал Трамп.
Ранее Трамп заявил, что США введут импортные пошлины в размере 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если не будет достигнуто договоренности по Украине за 50 дней.
Позднее он заявил о сокращении предельного срока, в течение которого, по его мнению, стороны могли бы достичь договоренностей о прекращении огня, до 10−12 дней.
После этого пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль принял к сведению заявление президента США Дональда Трампа о намерении ускорить урегулирование конфликта на Украине и его незаинтересованности в прямых контактах.