Трамп не хочет делать прогноз о сроках сделки по Украине: причиной стало разочарование

Президент США Дональд Трамп воздержался от ответа на вопрос о том, в какие сроки может быть достигнуто урегулирование ситуации на Украине. Соответствующий вопрос был задан ему в ходе пресс-брифинга в Белом доме в четверг 7 августа. Американский лидер назвал разочарование причиной того, что он не желает озвучивать свои прогнозы о том, сколько времени понадобится для прекращения украинского конфликта.