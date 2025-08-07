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Трамп заявил о высокой вероятности встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп подтвердил высокую вероятность скорой встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Президент США Дональд Трамп подтвердил высокую вероятность скорой встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Во время выступления в Белом доме американский лидер отметил, что детали предстоящих переговоров пока находятся в процессе согласования.

Точное место и время встречи пока не определены, однако, по словам президента США, шансы на ее проведение в ближайшее время весьма высоки.

«Есть хороший шанс того, что встреча будет очень скоро», — сказал Трамп.

Ранее Трамп анонсировал новые 100-процентные импортные пошлины.

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