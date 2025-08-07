США заговорили о ключевых вопросах разрешения конфликта на Украине: на первом месте территории

Вашингтон рассматривает территориальный вопрос ключевым в процессе урегулирования конфликта на Украине. Об этом в четверг, 7 августа, заявил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox Business.
«Я думаю, ключевой элемент завершения любого конфликта — это территории», — цитирует его слова американское СМИ.
Спикер также подчеркнул, что США хотели бы видеть уступки в разрешении кризисной ситуации как от Украины, так и от России.
Как KP.RU писал ранее, Россия никогда не будет жертвовать своими национальными интересами, которые являются абсолютным приоритетом для президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя высказывания лидера США Дональда Трампа.
Напомним, что Москва настаивает на конкретных условиях для урегулирования конфликта на Украине, среди которых ключевыми являются отказ от вступления Киева в НАТО, прекращение расширения альянса и признание территориальных изменений, закрепленных в Конституции РФ.