Рубио заявил о важности территориальных уступок в урегулировании на Украине

По его словам, конкретные временные рамки в ходе переговоров не оговаривались. Вместе с тем, Рубио подчеркнул, что теперь американские власти обладают более детальной информацией о позиции Москвы в отношении украинского конфликта.
Он также отметил, что территориальный вопрос остаётся ключевым для достижения договорённостей, и Вашингтон ожидает от обеих сторон — России и Украины — готовности к компромиссам по этому пункту.
А ранее постоянный представитель США в НАТО Мэттью Уитакер заявил, что США не видят возможности завершить украинский конфликт силовым путём. Он напомнил, что прежняя администрация оказывала Киеву помощь без условий. Американский лидер Дональд Трамп, напротив, изменил подход: современные американские вооружения продаются союзникам по НАТО и Канаде.