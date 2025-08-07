Трамп может ввести дополнительные пошлины против ключевого торгового партнера России

Американский президент Дональд Трамп не исключает, что введет дополнительные пошлины в отношении товаров из Китая. Такое заявление он сделал во время общения с журналистами в Белом доме.
Трамп заявил, что может обложить КНР дополнительными пошлинами из-за его торговли с Россией.
«Это может произойти. Зависит от того, как у нас будут обстоять дела. Это может произойти», — ответил он на вопрос, касающийся введения доппошлин в отношении КНР.
Ранее Трамп анонсировал новые 100-процентные пошлины на чипы и полупроводники.
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