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Трамп оценил шансы на личную встречу с Путиным в ближайшее время

Президент США Дональд Трамп заявил о высокой вероятности встречи с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшем будущем. В ходе пресс-конференции в Белом доме республиканец отметил, что существует хороший шанс того, что встреча состоится очень скоро.

Источник: Life.ru

«Мы ещё не решили, где пройдёт встреча, но у нас есть все основания полагать, что мы сможем завершить текущий раунд переговоров», — сказал американский лидер.

При этом детали предстоящей встречи пока не определены. Хозяин Белого дома добавил, что переговоры его спецпосланника Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Москве были «очень продуктивными». Однако Трамп подчеркнул, что назвать их прорывом не может, поскольку речь идёт о постепенной работе.

Ранее в Белом доме заявили, что Россия выразила желание провести встречу с Трампом. Хотя источники NYT сообщили, что встреча может состояться уже на следующей неделе, в американской администрации усомнились в такой возможности, поскольку организация переговоров требует времени. Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что в ближайшие дни Трамп может позвонить Путину. Вопрос о личной встрече президентов на следующей неделе остаётся открытым.

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