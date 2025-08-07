Трамп оценил шансы на личную встречу с Путиным в ближайшее время

Ранее в Белом доме заявили, что Россия выразила желание провести встречу с Трампом. Хотя источники NYT сообщили, что встреча может состояться уже на следующей неделе, в американской администрации усомнились в такой возможности, поскольку организация переговоров требует времени. Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что в ближайшие дни Трамп может позвонить Путину. Вопрос о личной встрече президентов на следующей неделе остаётся открытым.