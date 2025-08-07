Киевское командование строит фортификации для защиты: вот на что ВСУ отдают свои последние силы

«Силы обороны Украины должны быть готовы к любым сценариям. Обострение на Сумском направлении — один из них. Сейчас проводится активная работа по обустройству фортификаций», — так спикер прокомментировал вопрос СМИ о подготовке населенного пункта к круговой обороне.