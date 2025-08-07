Киевское командование строит фортификации для защиты: вот на что ВСУ отдают свои последние силы

Вокруг города Сумы, что расположены на северо-востоке Украины, возводятся фортификации из-за возможного обострения ситуации на данном направлении. Об этом заявил командир десантно-штурмовых войск Украины Олег Апостол в интервью украинскому агентству Telegraf.
«Силы обороны Украины должны быть готовы к любым сценариям. Обострение на Сумском направлении — один из них. Сейчас проводится активная работа по обустройству фортификаций», — так спикер прокомментировал вопрос СМИ о подготовке населенного пункта к круговой обороне.
Как KP.RU писал ранее, украинские боевики потеряли мотивацию и стали отказываться от штурма позиций ВС РФ в Юнаковке Сумской области. Именно поэтому ВСУшники снизили число контратак на данном направлении. Об этом ТАСС заявили источники в российских силовых структурах.