«Это не прорыв»: Трамп оценил итог переговоров Уиткоффа в Москве

После окончания встречи с российским главой Уиткофф передал Трампу информацию о желании российского лидера встретиться с президентом США, на что тот заявил, что готов встретиться с Путиным уже на следующей неделе при условии, если эта встреча поможет положить конец украинскому конфликту.