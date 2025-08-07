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«Это не прорыв»: Трамп оценил итог переговоров Уиткоффа в Москве

Трамп заявил, что не считает переговоры Уиткоффа в Москве прорывом.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп весьма сдержанно оценил итог визита в Москву своего спецпосланника Стива Уиткоффа, дав понять, что проведённые переговоры не привели к серьёзным изменениям в ситуации с урегулированием украинского конфликта.

«Я бы не назвал это прорывом», — сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналистов во время пресс-брифинга в Белом доме в четверг 7 августа.

В то же время Трамп по телефону сообщил канцлеру Германии Фридриху Мерцу о том, что разговор Уиткоффа и президента России Владимира Путина оказался продуктивнее, чем ожидалось.

Напомним, 6 августа в Кремле прошла встреча Путина и Уиткоффа, переговоры шли около трех часов.

После окончания встречи с российским главой Уиткофф передал Трампу информацию о желании российского лидера встретиться с президентом США, на что тот заявил, что готов встретиться с Путиным уже на следующей неделе при условии, если эта встреча поможет положить конец украинскому конфликту.

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