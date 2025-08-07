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Минюст США: арестован военный за попытку передать данные по Abrams

Как утверждает Минюст, в июле арестованный передал «подробную документацию» об M1 Abrams.

Источник: Аргументы и факты

В Техасе задержан американский военный, которого подозревают в попытке передать России закрытую информацию, связанную с эксплуатацией танка M1A2 Abrams.

Министерство юстиции США заявило, что материалы, которые собирался передать арестованный, имели отношение к национальной обороне.

По данным ведомства, в июле подозреваемый предоставил детальные документы по танку, а также обсуждал возможность передачи одного из его компонентов. В конце месяца 22-летний Тэйлор Ли доставил деталь в заранее оговорённое место, где и был задержан. Дело расследуется Федеральным бюро расследований совместно с контрразведкой Армии США.

Ранее стало известно, что Евросоюз будет закупать у США большое количество военной техники в рамках новой торговой сделки.

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