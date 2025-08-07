«Хорошие шансы» на встречу лидеров РФ и США и урегулирование. Итоги переговоров в Москве

ТАСС собрал главное, что известно о результатах челночной дипломатии Уиткоффа к этому часу.
Обмен сигналами
- Как сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, Путин и Уиткофф провели «весьма полезный и конструктивный разговор», в ходе которого Россией «по украинскому вопросу были переданы некоторые сигналы». «Соответствующие сигналы получены и от президента Трампа», — добавил он.
- По словам Ушакова, стороны также обсудили «перспективы возможного развития стратегического сотрудничества».
Не прорыв, но работа идет
- Трамп на встрече с журналистами в Белом доме назвал переговоры в Москве «очень продуктивными», однако подчеркнул, что считает их не прорывом, а частью долгой работы. Комментируя возможность проведения встречи с Путиным и Владимиром Зеленским, он сообщил о «хороших шансах» на то, что она состоится «очень скоро».
- «И есть очень хорошие шансы на то, что мы сможем завершить этот раунд, завершить этот путь», — добавил Трамп, говоря об урегулировании конфликта на Украине. Строить прогнозы о том, когда завершится конфликт, он не стал, выразив надежду, что скажет об этом «в течение недель, возможно, раньше».
- При этом агентство Reuters и газета The New York Times ранее сообщили о намерении американского лидера встретиться с российским коллегой и Зеленским уже на следующей неделе. Госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox Business отметил, что сначала надо сблизить позиции сторон, иначе «никакого толка от этой встречи не будет».
Больше санкций
- Президент США подтвердил, что поставленные им для достижения договоренностей сроки, которые он уже сдвигал, истекают. В то же время Трамп не упомянул возможные санкции или другие последствия для России в случае, если согласия не будет достигнуто за это время, сместив акцент на идущий переговорный процесс.
- Вместо этого он пригрозил множеством «вторичных санкций» против торговых партнеров РФ, включая Китай. Говоря о пошлинах в отношении Индии, он допустил, что в будущем они могут быть отменены, если будет достигнут прогресс по Украине.
США лучше понимают РФ
- Как заявил госсекретарь США, благодаря состоявшейся в среду встрече у Вашингтона «есть лучшее понимание условий, при которых Россия готова закончить войну».
- «Теперь нам предстоит сравнить это с тем, что готовы предпринять украинцы и наши европейские союзники, но в первую очередь, конечно, украинцы», — добавил он. Говоря о дальнейших шагах, Рубио отметил, что «в какой-то момент» должны прекратиться боевые действия.
- Госсекретарь не исключил, что в ближайшие дни лидеры РФ и США могут созвониться, но «пока ничего не запланировано».
