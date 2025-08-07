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Пленный офицер ВСУ рассказал о низком моральном духе в армии

Младший офицерский состав Вооруженных сил Украины демонстрирует крайне низкий моральный дух и усталость от боевых действий.

Младший офицерский состав Вооруженных сил Украины демонстрирует крайне низкий моральный дух и усталость от боевых действий. Такое заявление сделал пленный офицер ВСУ Сергей Носиковский в беседе с РИА Новости.

«Моральный дух изначально был крайне подавлен. Я, даже когда проходил базовую военную подготовку, тоже не встречал, чтобы кто-то сильно выказывал желание рваться в бой. И тут, в 158-й, точно так же.», — заявил военнопленный.

Носиковский отметил, что многие младшие офицеры хотят скорейшего прекращения конфликта и не придают значения условиям будущего мирного соглашения.

Ранее брошенные ВСУшники обратились к Зеленскому с петицией на трех языках.