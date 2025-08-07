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Военкоры узнали о новом котле для Вооружённых сил Украины

Российские войска усиливают наступление на Лиманском направлении, что приводит к образованию котла для Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Источник: Life.ru

В Серебрянском лесу выявлены два вклинивания, которые уже частично замкнули кольцо вокруг подразделений ВСУ. По мнению аналитиков, ситуация осложняется из-за риска полного окружения.

В районе Торского российские силы закрепляются, расширяя контролируемую территорию. В Заречном серая зона проникла внутрь населённого пункта, указывая на подготовку к масштабной атаке. Вблизи Колодезей продолжается наступление, создавая давление на обороняющихся украинских боевиков.

А ранее в России создали сайт, где опубликован полный список из 1000 украинских военнослужащих, от которых отказался Киев. В верхней части сайта находится постер с боевиками. Также функционирует поиск, с помощью которого можно найти данные о каждом пленном, включая имя, дату и место рождения, номер воинской части, звание и позывной.