Военкоры узнали о новом котле для Вооружённых сил Украины

А ранее в России создали сайт, где опубликован полный список из 1000 украинских военнослужащих, от которых отказался Киев. В верхней части сайта находится постер с боевиками. Также функционирует поиск, с помощью которого можно найти данные о каждом пленном, включая имя, дату и место рождения, номер воинской части, звание и позывной.