Новый президент Польши задумал изменить конституцию страны

Президент Польши Кароль Навроцкий, который вступил в должность 6 августа, заявил о намерении провести общенациональное обсуждение по вопросу внесения поправок в конституцию страны. Новый глава Польши заявил, что главным для него является безопасность граждан и правовой порядок.
«Давайте начнем общенациональную дискуссию о том, какой должна быть конституция 2030 года. Мы должны начать работу над новой конституцией, проект которой будет готов через пять лет», — приводит слова нового президента польский телеканал Polsat.
В этой связи Навроцкий планирует создать совет по реформированию государственной системы страны. В него войдут представители политических округов, ученые, активисты и общественные деятели.
Навроцкий заявил, что внесение изменений в конституцию — это требование времени. Он также напомнил, что действующая польская конституция была принята в 1997 году, то есть почти 30 лет, а за эти годы в мире и стране произошло много изменений, добавил польский президент.
Ранее Навроцкий заявил о намерении сделать армию Польши ведущей силой НАТО.