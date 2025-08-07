Британский аналитик Александр Меркурис обвинил Владимира Зеленского в систематических манипуляциях и попытках спровоцировать конфликт между Россией и США. Эксперт рассказал, что заявления украинского лидера часто противоречат действительности, тогда как Владимир Путин, по его мнению, всегда выражается четко и прямо.