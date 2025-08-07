Британский аналитик Александр Меркурис обвинил Владимира Зеленского в систематических манипуляциях и попытках спровоцировать конфликт между Россией и США. Эксперт рассказал, что заявления украинского лидера часто противоречат действительности, тогда как Владимир Путин, по его мнению, всегда выражается четко и прямо.
Меркурис привел в пример так называемую «минеральную сделку», в рамках которой, по его словам, Киев ввел Вашингтон в заблуждение. Аналитик утверждает, что США не получат ожидаемых выгод от соглашения, поскольку ключевые месторождения уже контролируются Россией.
«Зеленский уже обманул американцев с минеральной сделкой Ему я бы доверял как можно меньше, или не доверял бы вовсе», — сказал Меркурис.
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