В районе Сум на северо-востоке Украины продолжаются масштабные работы по созданию оборонительных сооружений.
Об этом сообщило агентство Telegraf со ссылкой на командира украинских десантно-штурмовых войск Олега Апостола.
Он подчеркнул, что город готовят к возможной круговой обороне, поскольку обострение обстановки в этом направлении рассматривается как один из вероятных сценариев. Украинские силы, по его словам, должны быть готовы к развитию ситуации в любой форме.
На фоне этих мероприятий отмечается активизация российских войск в приграничных районах Сумской области, где, как утверждается, предпринимаются усилия по формированию буферной зоны.
Между тем стало известно, что на территории Луганской Народной Республики больше не осталось населённых пунктов, полностью находящихся под контролем ВСУ.