Путин дал сигнал Трампу с помощью «Орешника»

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон получил более чёткое представление о российских условиях для прекращения боевых действий на Украине после визита спецпосланника республиканца в Москву. Согласно Рубио, ключевым вопросом является территориальный, и Вашингтон ожидает от обеих сторон — России и Украины — готовности к компромиссам по этому пункту.