Глава Новороссийска Кравченко заявил об опасности атаки безэкипажных катеров

Градоначальник посоветовал жителям первой линии укрыться в комнате, окна в которой отсутствуют или же не выходят на море, а также не находиться гражданским на открытом пространстве у побережья. Он подчеркнул, что сигнал отменят сразу же, как только обстановка в населенном пункте станет безопаснее.