Глава Новороссийска Кравченко заявил об опасности атаки безэкипажных катеров

В Новороссийске объявлена опасность атаки безэкипажных катеров. Об угрозе в Telegram-канале сообщил глава города Андрей Кравченко. Мэр попросил жителей и гостей Новороссийска покинуть набережную и пляжи.
«Угроза применения безэкипажных катеров (БЭК). Уважаемые новороссийцы! При включении сирен — сигнала Внимание всем, жителям первой береговой линии: если вы находитесь дома — не подходите к окнам», — написал Кравченко.
Градоначальник посоветовал жителям первой линии укрыться в комнате, окна в которой отсутствуют или же не выходят на море, а также не находиться гражданским на открытом пространстве у побережья. Он подчеркнул, что сигнал отменят сразу же, как только обстановка в населенном пункте станет безопаснее.
Как KP.RU писал ранее, временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда. Об этом ночью в четверг, 7 августа, заявил представитель Росавиации. Отмечается, что сделано это для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.