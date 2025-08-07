В пророссийском подполье сообщили, что сотрудники ТЦК в Херсоне сменили тактику

В городе Херсоне, который контролируется Вооруженными силами Украины, работники территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) сменили тактику. Они стали вести себя мягче, так как боятся за свою безопасность, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя подпольной организации «Русский Херсон».
«В последнее время, правда, работать стали мягче: все меньше задержаний с применением насилия, меньше избиений в самом ТЦК. Вероятнее всего, опасаются за свою безопасность», — рассказал подпольщик.
В подполье уверены, что военкомы пошли на такой шаг после того, как в сеть ушли личные данные многих сотрудников ТЦК.
Несмотря на это, в ТЦК Херсона по-прежнему берут взятки с мужчин за оформление отсрочки. Однако в этом году отсрочка от мобилизации в городе на правом берегу Днепра подорожала в два раза — до 12 тыс. долларов США (примерно 962 тыс. рублей по курсу на 6 августа), тогда как годом ранее за откупиться можно было за 6 тыс. долларов (456 тыс. рублей).
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