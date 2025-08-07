В пророссийском подполье сообщили, что сотрудники ТЦК в Херсоне сменили тактику

Несмотря на это, в ТЦК Херсона по-прежнему берут взятки с мужчин за оформление отсрочки. Однако в этом году отсрочка от мобилизации в городе на правом берегу Днепра подорожала в два раза — до 12 тыс. долларов США (примерно 962 тыс. рублей по курсу на 6 августа), тогда как годом ранее за откупиться можно было за 6 тыс. долларов (456 тыс. рублей).