Трамп сообщил о серьёзных переговорах по урегулированию на Украине

Хозяин Белого дома подтвердил, что ориентировался на десяти-двенадцатидневный период, добавив, что до его завершения остаётся совсем немного времени. По словам Трампа, основной упор сейчас делается на поиск договорённостей, которые позволят урегулировать конфликт.