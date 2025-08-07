Трамп сообщил о серьёзных переговорах по урегулированию на Украине

Хозяин Белого дома подтвердил, что ориентировался на десяти-двенадцатидневный период, добавив, что до его завершения остаётся совсем немного времени. По словам Трампа, основной упор сейчас делается на поиск договорённостей, которые позволят урегулировать конфликт.
При этом республиканец не стал уточнять, какие меры могут быть предприняты в отношении России, если к обозначенному сроку соглашение не будет достигнуто.
Ранее Трамп заявил о высокой вероятности встречи с президентом России Владимиром Путиным в ближайшем будущем. По его мнению, существует хороший шанс того, что встреча состоится очень скоро. При этом детали предстоящей встречи пока не определены.