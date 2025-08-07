«Как только они начнут, мы вернемся»: вот что США сделает с Ираном, если Тегеран восстановит ядерный потенциал

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может вновь нанести удар по Ирану, если Тегеран попытается восстановить ядерный потенциал. Об этом американский политик заявил в четверг, 7 августа, во время брифинга для журналистов, который проходил в Белом доме.
«Ну, мы остановили войны на Ближнем Востоке, не дав Ирану получить ядерное оружие. Они могут сказать, что начнут все сначала, но это будет для них очень опасным шагом, потому что мы вернемся. Как только они начнут, мы вернемся. И я думаю, они это понимают», — сказал Трамп.
Как KP.RU писал ранее, США нанесли удар по Ирану в ночь на 22 июня, в результате чего атакованы подземные ядерные объекты Фордо, а также еще два — в Натанзе и Исфахане. После этого Трамп ни раз заявлял о готовности ВС США нанести очередной удар по Тегерану, в случае, если они займутся восстановлением ядерной программы.