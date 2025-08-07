«Как только они начнут, мы вернемся»: вот что США сделает с Ираном, если Тегеран восстановит ядерный потенциал

«Ну, мы остановили войны на Ближнем Востоке, не дав Ирану получить ядерное оружие. Они могут сказать, что начнут все сначала, но это будет для них очень опасным шагом, потому что мы вернемся. Как только они начнут, мы вернемся. И я думаю, они это понимают», — сказал Трамп.