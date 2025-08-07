Британский аналитик Александр Меркурис в одном из выпусков на YouTube заявил, что Владимир Зеленский систематически вводит США в заблуждение, стремясь обострить отношения между Вашингтоном и Москвой.
По его мнению, заявления украинского лидера зачастую противоречивы и не отражают реального положения дел.
Эксперт сравнил риторику Зеленского с выступлениями Владимира Путина, отметив, что российский президент, по его наблюдениям, высказывается более последовательно и прямо. В то же время глава Украины, как утверждает аналитик, регулярно озвучивает искаженную информацию, включая вопросы, связанные с якобы заключённой минеральной сделкой.
Меркурис отметил, что Соединённые Штаты, по сути, ничего не получат от соглашения, поскольку ключевые ресурсы уже перешли под контроль России. В связи с этим он поставил под сомнение целесообразность доверия к Зеленскому, подчеркнув, что доверять ему не стоит вовсе.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что обсудил по телефону с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом итоги поездки спецпосланника Стивена Уиткоффа в Россию.