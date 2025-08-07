Меркурис отметил, что Соединённые Штаты, по сути, ничего не получат от соглашения, поскольку ключевые ресурсы уже перешли под контроль России. В связи с этим он поставил под сомнение целесообразность доверия к Зеленскому, подчеркнув, что доверять ему не стоит вовсе.