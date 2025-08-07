В Днепре и Павлограде произошли взрывы

В Днепре и Павлограде, расположенных на востоке Украины, прогремели взрывы, сообщают издания «Зеркало недели» и «Общественное».
Согласно данным онлайн-сервиса оповещения населения, в Днепропетровской области, где находятся оба города, объявлен режим воздушной тревоги. Аналогичные предупреждения действуют также в Сумской, Харьковской, Полтавской и Черниговской областях.
Ранее Министерство энергетики Украины сообщило о попадании снаряда в газокомпрессорную станцию в Одесской области. Этот объект играет ключевую роль в транспортировке газа, поступающего из европейских стран и США. Через него поставлялся американский сжиженный природный газ, а также тестовые партии топлива из Азербайджана.
Российские военные начали удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор режим воздушной тревоги регулярно вводится в разных регионах Украины, иногда охватывая всю страну. В Минобороны РФ заявляют, что атаки направлены на объекты энергетической сферы, оборонной промышленности, военного управления и связи.