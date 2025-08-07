В Днепре и Павлограде произошли взрывы

Российские военные начали удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор режим воздушной тревоги регулярно вводится в разных регионах Украины, иногда охватывая всю страну. В Минобороны РФ заявляют, что атаки направлены на объекты энергетической сферы, оборонной промышленности, военного управления и связи.