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Трамп раскрыл, считает ли прорывом разговор Уиткоффа и Путина

Президент США Дональд Трамп 7 августа заявил, что не считает визит своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву прорывным событием. Об этом сообщил Sky News со ссылкой на заявление главы Соединенных Штатов для журналистов в Овальном кабинете Белого дома.

Президент США высказался о разговоре Уиткоффа и Путина в Москве.

Президент США Дональд Трамп 7 августа заявил, что не считает визит своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву прорывным событием. Об этом сообщил Sky News со ссылкой на заявление главы Соединенных Штатов для журналистов в Овальном кабинете Белого дома.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТрамп захотел личную встречу с Путиным, возможно с Зеленским, но без ЕС: главные откровения источников из США.

«Нет. Не назвал бы это прорывом», — прокомментировал Трамп поездку Уиткоффа в российскую столицу.

Визит Стива Уиткоффа в Москву состоялся на фоне сокращения Вашингтоном срока ультиматума по Украине и угрозы введения вторичных пошлин против РФ, если прогресса в урегулировании конфликта не будет достигнуто до 8 августа. Ранее политологи отмечали, что поездка спецпосланника свидетельствует о попытках США наладить диалог с Россией, однако существенных изменений в отношениях пока не ожидается.

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