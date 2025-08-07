Военный США задержан за якобы попытку передачи РФ информации о танках Abrams

В Техасе арестовали 22-летнего американского военного Тэйлора Ли при попытке передачи информации об особенностях эксплуатации танка M1 Abrams, которая якобы предназначалась РФ. О задержании заявил Минюст США со ссылкой на помощника генпрокурора Штатов по нацбезопасности Джона Айзенберга.
«Обвиняемый пытался передать России конфиденциальную информацию, имеющую отношение к национальной обороне и касающуюся эксплуатации M1A2 Abrams», — отмечает пресс-служба ведомства.
В сообщении Минюста подчеркивается, что в июле арестованный передал «подробную документацию» об M1 Abrams и обсуждал передачу одного из «компонентов оборудования танка» неизвестным. В день, когда Ли принес якобы обещанную деталь в указанное место, его арестовали.
В настоящее время расследованием занимается ФБС совместно с командованием контрразведки Армии США.
