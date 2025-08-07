Эксперт отметил, что освобождение этих городов от нацистских формирований позволит ликвидировать все иностранные военные базы. Он также предложил вариант сокрушительного ракетного удара по базе в Очакове как способа её уничтожения, указав на предыдущие успешные атаки, которые уже привели к значительным потерям среди британских военнослужащих и украинских сил.