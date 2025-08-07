Ричмонд
Мэр Новороссийска призвал жителей покинуть набережную и пляжи в связи с ситуацией

В Новороссийске запрещены прогулки по набережной, сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

В Новороссийске запрещены прогулки по набережной, сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале. Также движение автомобилей на участке от улицы Исаева до улицы Суворовской временно перекрыто.

Ранее градоначальник предупредил о возможном применении беспилотных катеров в акватории города и настоятельно рекомендовал жителям покинуть набережную и пляжные зоны. Жителям домов первой береговой линии при включении сирен следует укрыться в помещениях с прочными стенами, избегать окон и не покидать жилища. Находиться на открытых пространствах у моря сейчас категорически запрещено.

Кравченко обратился к горожанам с просьбой сохранять спокойствие, внимательно следить за обновлениями в его социальных сетях, на официальном сайте администрации и слушать местные радиостанции. По его словам, сигнал «Внимание всем» будет отменён сразу после стабилизации обстановки.