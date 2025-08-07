Мэр Новороссийска призвал жителей покинуть набережную и пляжи в связи с ситуацией

Ранее градоначальник предупредил о возможном применении беспилотных катеров в акватории города и настоятельно рекомендовал жителям покинуть набережную и пляжные зоны. Жителям домов первой береговой линии при включении сирен следует укрыться в помещениях с прочными стенами, избегать окон и не покидать жилища. Находиться на открытых пространствах у моря сейчас категорически запрещено.