Трамп заявил, что срок по Украине истекает, но идут очень серьезные переговоры

«Сегодня у нас состоялись очень хорошие переговоры с президентом Путиным, и есть большая вероятность, что мы подходим к завершению этого пути. Этот путь был долгим и остается таковым, но шанс на скорую встречу действительно есть. Простите… Знаете, я просто не хочу делать преждевременные выводы — я уже бывал разочарован в подобных ситуациях», — сказал он, выступая перед журналистами в Овальном кабинете.