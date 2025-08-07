Ричмонд
Трамп заявил, что срок по Украине истекает, но идут очень серьезные переговоры

Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на скорую встречу с Владимиром Путиным и допускает проведение трехстороннего саммита с участием Владимира Зеленского. По словам президента США, переговоры его спецпосланника Стива Уиткоффа в Москве прошли успешно, а конкретные договоренности могут быть достигнуты уже на следующей неделе.

Источник: Газета.Ру

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на скорую личную встречу с Владимиром Путиным. По его словам, поводом для оптимизма стала поездка в Москву его спецпредставителя Стива Уиткоффа, который накануне, 6 августа, провел переговоры с российским президентом.

«Сегодня у нас состоялись очень хорошие переговоры с президентом Путиным, и есть большая вероятность, что мы подходим к завершению этого пути. Этот путь был долгим и остается таковым, но шанс на скорую встречу действительно есть. Простите… Знаете, я просто не хочу делать преждевременные выводы — я уже бывал разочарован в подобных ситуациях», — сказал он, выступая перед журналистами в Овальном кабинете.

Трамп назвал переговоры «продуктивными», хотя и не стал считать их прорывом. Ранее он писал в своей соцсети Truth Social, что на встрече в Кремле был достигнут «большой прогресс».

В Кремле визит Уиткоффа также оценили положительно, назвав его «полезным и конструктивным». По данным Fox News, Путин в ходе переговоров с Уиткоффом предложил организовать личную встречу с Трампом.

Трехсторонний саммит.

По данным The New York Times, Трамп не ограничивается встречей с Путиным — в планах также провести саммит с участием Владимира Зеленского. Газета пишет, что американский президент сообщил об этом нескольким европейским лидерам, когда информировал их о результатах переговоров в Москве.

В Белом доме подтвердили, что такая встреча обсуждается, но предупредили: организовать все за несколько дней будет непросто из-за большого объема подготовки и логистики.

Тем не менее, по словам американских чиновников, саммит с участием Зеленского может пройти сразу после двустороннего разговора Путина и Трампа, если будет достигнут хоть какой-то прогресс по ключевым вопросам.

Возможное место проведения.

О конкретной дате или месте встречи пока не сообщается. По данным Reuters, обсуждаются несколько локаций, включая нейтральные страны Европы. В Белом доме подчеркивают, что многое зависит от логистики и хода подготовки.

Госсекретарь Марко Рубио в эфире Fox News заявил, что возможность саммита зависит от того, насколько удастся сблизить позиции России и Украины.

«Мы должны сравнить это с тем, на что готовы согласиться украинцы и наши европейские союзники», — отметил он.

По информации Time и Reuters, Белый дом дал Москве неформальный срок — до конца следующей недели. Если к тому моменту не будет достигнута договоренность о прекращении огня, США введут новые вторичные санкции — прежде всего против тех стран, которые продолжают торговать с Россией, включая Китай и Индию. Для индийского экспорта уже анонсированы тарифы до 25−50%.

