Трамп призвал быстрее планировать встречи с Путиным и Зеленским, пишут СМИ

«Помощники Трампа немедленно приступили к планированию этих встреч. Хотя для планирования поездки президента и важной встречи с двумя мировыми лидерами обычно требуется время, чиновники отметили, что Трамп призывает свою команду действовать быстро», — говорится в публикации.
Накануне газета New York Times утверждала, что Трамп намерен уже на следующей неделе лично встретиться с Путиным, а вскоре после этого — провести трехсторонние переговоры с участием и Зеленского.
Визит Уиткоффа в Москву
В среду Владимир Путин провел переговоры со американским представителем Стивом Уиткоффом в Кремле, беседа длилась более трех часов. Это пятый визит спецпосланника Дональда Трампа в Россию в 2025 году.
Как уточнял после завершения встречи помощник российского президента Юрий Ушаков, через Стивена Уиткоффа лидеры двух стран обменялись сигналами по Украине. Он назвал диалог полезным и конструктивным. Ушаков также отметил, что, помимо украинского конфликта, обсуждались перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.
Позднее Трамп заявил, что на встрече стороны достигли большого прогресса. Он назвал переговоры высокопродуктивными.
Американский лидер добавил, что в ближайшие дни и недели намерен работать над завершением боевых действий.