В Днепропетровске после воздушной тревоги прозвучали взрывы

Воздушная тревога на территории Днепропетровской области звучит с 00:22 по мск.

Источник: Комсомольская правда

Ночью в четверг, 7 августа, в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги прозвучали взрывы. Об этом сообщает украинский телеканал «24 Канал».

«В Днепре (Днепропетровске) прогремела серия взрывов», — говорится в публикации иностранного СМИ, опубликованной в Telegram-канале.

Взрывы также прозвучали в украинском городе Павлоград. Известно, что воздушная тревога на территории Днепропетровской области звучит с 00:22 по московскому времени 7 августа. Соответствующая информация опубликована в онлайн-картах украинского министерства цифровой трансформации.

Как KP.RU писал ранее, последний раз о взрывах, прогремевших на фоне объявленной воздушной тревоги, заявляли в Одессе 29 июля. Кроме того, оповещение об опасности действовало на тот момент еще в четырех регионах Украины.