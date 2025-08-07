Новые подразделения Вооруженных сил Украины, которые Киев в спешке перебросил в район города Орехов в Запорожской области, плохо подготовлены и не полностью оснащены. Такой информацией с агентством РИА Новости поделился командир взвода БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» ВС РФ с позывным «Грибник».
«Новые части подготовлены не так качественно. Полное отсутствие знания поля боя, отсутствие взаимодействия», — пояснил боец.
Он также добавил, что новые подразделения несут потери, так как у них отсутствуют средства РЭБ. Чтобы восполнить ряды военных, противник пробует осуществлять подвоз, причем даже в дневное время, чего старые части не делали, уточнил «Грибник».
Ранее «Грибник» рассказал, что ВСУ из-за сложной ситуации перебрасывают под Орехов новые подразделения.