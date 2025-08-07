Ричмонд
+21°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Киев перебросил в Запорожскую область плохо подготовленные подразделения

Новые подразделения Вооруженных сил Украины, которые Киев в спешке перебросил в район города Орехов в Запорожской области, плохо подготовлены и не полностью оснащены.

Новые подразделения Вооруженных сил Украины, которые Киев в спешке перебросил в район города Орехов в Запорожской области, плохо подготовлены и не полностью оснащены. Такой информацией с агентством РИА Новости поделился командир взвода БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» ВС РФ с позывным «Грибник».

«Новые части подготовлены не так качественно. Полное отсутствие знания поля боя, отсутствие взаимодействия», — пояснил боец.

Он также добавил, что новые подразделения несут потери, так как у них отсутствуют средства РЭБ. Чтобы восполнить ряды военных, противник пробует осуществлять подвоз, причем даже в дневное время, чего старые части не делали, уточнил «Грибник».

Ранее «Грибник» рассказал, что ВСУ из-за сложной ситуации перебрасывают под Орехов новые подразделения.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше