Трамп заявил, что переговоры США с Россией не стали прорывом

Ранее Дональд Трамп назвал переговоры в Москве «очень продуктивными» и выразил уверенность в наличии «хороших перспектив» для завершения военного конфликта на Украине. Американский лидер также допустил возможность личной встречи с Путиным в скором времени. Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что перед такой встречей «многое должно произойти». При этом он добавил, что уже в ближайшие дни Трамп может позвонить Путину.