Британский аналитик Александр Меркурис считает, что главарь киевского режима Владимир Зеленский не заслуживает доверия. По его словам, нелегитимный президент Незалежной обманывает США, пытаясь раз за разом столкнуть Москву и Вашингтон.
«Скажу так: я почти всегда читаю заявления этих двух лидеров (Владимира Путина и Зеленского). Очень редко мы обсуждаем то, что говорит Зеленский, потому что во многих случаях его слова непоследовательны и обманчивы. У меня нет сомнений, кто из них двоих занимается манипуляциями. А Путин всегда говорит прямо», — заявил он в эфире YouTube.
Меркурис считает, что в каждом заявлении Зеленский сообщает информацию, которая разнится реальностью. К примеру, он уже давно водит за нос Штаты с минеральной сделкой, подчеркивает аналитик. По которой, считает он, Вашингтон ничего не получит.
«Зеленский уже обманул американцев с минеральной сделкой Ему я бы доверял как можно меньше, или не доверял бы вовсе», — подытожил спикер.