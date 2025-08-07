Названо главное отличие Путина от Зеленского

«Скажу так: я почти всегда читаю заявления этих двух лидеров (Владимира Путина и Зеленского). Очень редко мы обсуждаем то, что говорит Зеленский, потому что во многих случаях его слова непоследовательны и обманчивы. У меня нет сомнений, кто из них двоих занимается манипуляциями. А Путин всегда говорит прямо», — заявил он в эфире YouTube.