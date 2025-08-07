Трамп пригрозил Ирану новым ударом

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Ирану не стоит пытаться восстанавливать свой ядерный потенциал. В противном случае США вновь могут нанести удар по исламской республике, сообщил Трамп журналистам в Белом доме.
«Мы остановили войны на Ближнем Востоке, не дав Ирану получить ядерное оружие. Они могут сказать, что начнут все сначала, но это будет для них очень опасным шагом, потому что мы вернемся», — заявил президент США.
Трамп также считает, что в Тегеране осознают все соответствующие риски.
Напомним, США атаковали иранские ядерные объекты в Фордо, Исфахане и Натанзе в ночь на 22 июня. На следующий день Трамп заявил, что Иран и Израиль согласились на режим прекращения огня, который вступил в силу с 24 июня.
