Трамп потребовал ускорить подготовку к переговорам с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп поручил своей администрации ускорить подготовку к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме, Трамп настаивает на оперативной организации саммита, несмотря на то, что подобные встречи обычно требуют длительной подготовки.
По данным телеканала, помощники Трампа уже приступили к проработке деталей предстоящих переговоров. Информированные источники подчеркивают особое внимание президента США к срокам проведения этого дипломатического мероприятия.
Напомним, что президент США Дональд Трамп подтвердил высокую вероятность скорой встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Во время выступления в Белом доме американский лидер отметил, что детали предстоящих переговоров пока находятся в процессе согласования.
