Трамп потребовал ускорить подготовку к переговорам с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп поручил своей администрации ускорить подготовку к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме, Трамп настаивает на оперативной организации саммита, несмотря на то, что подобные встречи обычно требуют длительной подготовки.