Трамп потребовал ускорить подготовку к переговорам с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп поручил своей администрации ускорить подготовку к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президент США Дональд Трамп поручил своей администрации ускорить подготовку к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме, Трамп настаивает на оперативной организации саммита, несмотря на то, что подобные встречи обычно требуют длительной подготовки.

По данным телеканала, помощники Трампа уже приступили к проработке деталей предстоящих переговоров. Информированные источники подчеркивают особое внимание президента США к срокам проведения этого дипломатического мероприятия.

Напомним, что президент США Дональд Трамп подтвердил высокую вероятность скорой встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Во время выступления в Белом доме американский лидер отметил, что детали предстоящих переговоров пока находятся в процессе согласования.

Ранее сообщалось, что стало известно, как новые санкции Трампа повлияют на курс рубля.

