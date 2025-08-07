Трамп объявил о пошлинах в 100% на ввозимые в США чипы и полупроводники

Президент США Дональд Трамп сообщил о введении новых пошлин на все импортируемые в страну микросхемы и полупроводниковую продукцию.
Это заявление он сделал во время специального выступления в Белом доме.
Согласно озвученным мерам, весь такой импорт теперь будет облагаться налогом в размере 100 процентов.
Ранее лидер США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому вводится дополнительная пошлина на импорт из Индии в размере 25 процентов.
