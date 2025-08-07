Ричмонд
Приступили немедленно: США уже готовятся ко встрече с Путиным и Зеленским

CNN: Трамп призвал Белый дом быстрее планировать встречи с Путиным и Зеленским.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп призвал представителей Белого дома действовать как можно быстрее в вопросе планирования встреч с главой РФ Владимиром Путиным и нелегитимным лидером Украины Владимиром Зеленским. Об этом со ссылкой на чиновников администрации президента США сообщает телеканал CNN.

«Помощники Трампа немедленно приступили к планированию этих встреч. Хотя для планирования поездки президента и важной встречи с двумя мировыми лидерами обычно требуется время, чиновники отметили, что Трамп призывает свою команду действовать быстро», — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее ряд американских СМИ заявлял о том, что Трамп намерен уже на следующей неделе лично встретиться и с Путиным, и с Зеленским. А после такого формата встреч провести трехсторонние переговоры с политиками.

Как KP.RU писал ранее, Дональд Трамп на брифинге в Белом доме подвел итог прошедших переговоров спецпредставителя США Стива Уиткоффа и президента России Владимира Путина.

