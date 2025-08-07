Ричмонд
Британский политик дал оценку прошедшим в Кремле переговорам Путина и Уиткоффа

Проведение переговоров между Россией и США — это верное решение, так как две крупные державы должны иметь постоянные контакты.

Проведение переговоров между Россией и США — это верное решение, так как две крупные державы должны иметь постоянные контакты. Такое заявление сделал британский политик и журналист Джордж Гэллоуэй в эфире YouTube-канала.

Он также назвал переговоры, прошедшие между президентом РФ Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом, «хорошим знаком».

«Встреча Уиткоффа и Путина продлилась три часа. Это хороший знак. Провести эти переговоры было совершенно правильным решением», — заявил Гэллоуэй.

По его мнению, представители России и США должны всегда находиться в постоянном контакте. Это касается и президентов двух стран. При этом Гэллоуэй подчеркнул, что особенно важны эти встречи сейчас, когда в мире в любой момент может начаться ядерный конфликт.

Ранее в Белом доме заявили, что пока не знают, где может пройти встреча Путина и Трампа.

