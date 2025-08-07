CNN: Трамп поторапливает подчиненных в организации встречи с Путиным и Зеленским

Лично встретиться Путиным и Зеленским глава Белого дома захотел после визита в Москву спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа. Он приехал туда на фоне сокращения Вашингтоном срока ультиматума по Украине и угрозы введения вторичных пошлин против РФ, если прогресса в урегулировании конфликта не будет достигнуто до 8 августа. Ранее политологи отмечали, что поездка спецпосланника свидетельствует о попытках США наладить диалог с Россией, однако существенных изменений в отношениях пока не ожидается.