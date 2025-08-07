Италия планирует построить подвесной мост до Сицилии за счёт НАТО

Речь идёт о подвесном мосте протяжённостью 3,3 км, который должен связать Сицилию с Калабрией. Изначально замысел, появившийся ещё несколько десятилетий назад, был нацелен на экономическое развитие южных регионов. Теперь же правительство подчёркивает его военное значение. По версии Рима, по мосту смогут быстро перемещаться Вооружённые силы Италии и союзные подразделения НАТО.