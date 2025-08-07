В районе города Орехов Запорожской области переброшенные новые подразделения Вооружённых сил Украины оказались плохо подготовленными и слабо оснащёнными, сообщил РИА Новости командир взвода БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» ВС России с позывным «Грибник».
По его словам, качество подготовки новых частей оставляет желать лучшего — они не владеют необходимыми знаниями о поле боя и не обеспечивают должного взаимодействия. Кроме того, данные подразделения испытывают значительные потери, которые связаны с недостатком средств радиоэлектронной борьбы.
«Грибник» подчеркнул, что противник пытается проводить ротации и подвоз снабжения в дневное время, чего ранее не допускали старые части на этом направлении. Эти факторы, по его мнению, делают новые украинские формирования более уязвимыми на поле боя.
Ранее офицер ВСУ Сергей Носиковский рассказал, что моральный дух среди младших офицеров Вооружённых сил Украины очень низок, они устали от украинского конфликта.