Китайские журналисты рассказали о резонансной шутке Захаровой

Спикер российского Министерства иностранных дел Мария Захарова привлекла внимание международного сообщества остроумной шуткой в адрес США. Как сообщает китайское издание Baijiahao, отношения между Россией и Соединёнными Штатами вновь ухудшились на фоне новых угроз и санкций со стороны Вашингтона.

Источник: Life.ru

Недавно американский подполковник Джеффри Фриц предложил выкупить у России Командорские острова за 15 миллиардов долларов, что, по его мнению, поможет США улучшить наблюдение за китайским флотом в Арктике. На это Захарова остроумно заметила, что если у Фрица действительно есть такие деньги, то ему стоит потратить их на погашение американского госдолга, который превышает 36 триллионов долларов. Это замечание, по мнению китайских журналистов, стало серьёзным ударом по «долларовой дипломатии» Штатов и продемонстрировало уязвимость американской экономики.

В ответ на шутку Захаровой представители США быстро свернули разговор о Командорских островах.

Ранее Life.ru писал, что Захарова лично для Илона Маска узнала о долге США перед ООН в 3 миллиарда долларов после того, как американский предприниматель призвал прекратить финансирование всемирной организации. Спикер МИД РФ пошутила, что в Вашингтоне живут по принципу: «Кому должен — всем прощаю».

