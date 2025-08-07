Ричмонд
Новороссийск противостоит атаке украинских безэкипажных катеров

В Новороссийске по береговой линии раздается сирена с сигналом «Внимание всем».

В Новороссийске по береговой линии раздается сирена с сигналом «Внимание всем». Проводится отражение атаки беспилотных катеров (БЭК). Об этом сообщает мэр города Андрей Кравченко.

«Напоминаем, что запрещено снимать и публиковать фото- и видеоматериалы, связанные с отражением атаки, работой средств защиты объектов, а также действиями специальных и оперативных служб в социальных сетях», — говорится в его сообщении.

Как рассказали SHOT очевидцы, они проснулись от громких звуков около 4 утра, после этого слышали несколько мощных взрывов.

За несколько часов до этого было выпущено предупреждение.