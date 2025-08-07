Пушков: торговые войны могут стать фактором сплочения стран БРИКС

По его оценке, если лидеры блока выработают согласованный ответ на действия Вашингтона, это станет новым этапом в противостоянии между БРИКС и США, сделав скрытое напряжение более явным. При этом он отметил, что политика Трампа, направленная на разделение стран, может привести к противоположному результату — усилению их единства.