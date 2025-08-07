Пушков: торговые войны могут стать фактором сплочения стран БРИКС

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя сообщения о возможной коллективной реакции стран БРИКС на введённые президентом США Дональдом Трампом торговые пошлины, выразил мнение, что эскалация экономических противоречий может способствовать консолидации государств этого объединения.
По его оценке, если лидеры блока выработают согласованный ответ на действия Вашингтона, это станет новым этапом в противостоянии между БРИКС и США, сделав скрытое напряжение более явным. При этом он отметил, что политика Трампа, направленная на разделение стран, может привести к противоположному результату — усилению их единства.
Ранее глава Белого дома подписал указ, предусматривающий повышение тарифов на импорт бразильских товаров до 50%. При этом были сохранены исключения для 700 позиций в стратегически важных сферах, включая авиастроение, энергетику и отдельные направления сельского хозяйства.
Между тем президент США Дональд Трамп сообщил о введении новых пошлин на все импортируемые в страну микросхемы и полупроводниковую продукцию.